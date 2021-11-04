Antwerp - Fenerbahçe maç sonucu: 0-3

Süper Lig 'de çıktığı son 3 maçı kaybeden Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde moral aradı. Sarı-Lacivertliler, Kupa 2'deki 4. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'le kozlarını paylaşırken, Vitor Pereira'nın geleceğinin tartışıldığı bu günlerde Fenerbahçe deplasmanda rahat kazandı.

Kara bulutlar dağıldı

Temsilcimiz 9'da Mert Hakan Yandaş, 16'da Max Meyer ve 29'da da Mergim Berisha'nın attığı gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini alırken, aynı zamanda kara bulutları da dağıttı. Frankfurt ve Olimpiakos'un da bulunduğu D Grubu'nda puanını 5'e yükselten Fenerbahçe üst tura yükselme şansını devam ettirirken, Belçika temsilcisi 1 puanda kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Maç başladı.

GOL

9' Mert Hakan ceza yayının gerisinden harika bir şutla kaleci Butez'i avladı... Fenerbahçe 1-0 önde.

GOL

16' Berisha'nın pasında savunma arkasına sarkan Meyer sol çaprazdan içeriye girdi ve uzak direğe iyi vurdu. Sarı-Lacivertliler farkı 2'ye çıkarttı.

18' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Berisha voleyi vurdu ancak top Butez'in kucağında kaldı.

25' Sağ kanattan ceza alanı içerisine yapılan ortaya De Laet yükseldi vurdu fakat top üstten auta gitti.

GOL

29' Mert Hakan ve İrfan Can ceza sahası içinde paslaştı, Mert Hakan açısını kaybedince arka direkteki Berisha'yı gördü. Mert Hakan, Alman forvete topu harika çıkartırken, Berisha da müthiş bir voleyle ağları sarstı: 0-3.

37' Sosa korneri kullandı, Kim Min-Jae kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

40' Bataille'nin sağ çaprazdan çektiği şutta Berke gole izin vermedi.

42' İrfan Can sağdan içeri giren Ferdi'yi gördü. Genç futbolcu da soğukkanlı bir şekilde arka direkteki Osayi Samuel'e şık bir orta yaptı ancak Samuel'in yakın mesafeden sert şutu savunmadan sekip, kornere gitti.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

48' Benson sağ kanatta Novak'tan sıyrıldı ve içeri girdi. Ardından çektiği şutta ise kaleyi bulamadı.

60' Tempo ikinci yarıda oldukça düştü.

DİREK

65' Sosa'dan iyi bir uzun top geldi, Berisha, Rossi'yi gördü, Uruguaylı oyuncu bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Rossi'nin şutu yan direkten oyun alanına döndü.

79' Rossi savunmanın arkasına sarktı ve ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Ancak top yine Butez'in üzerine gitti.

80' Zajc sağ çaprazdan ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı. Butez bir kez daha başarılı.

90' Karşılaşmanın sonuna +3 dakika eklendi.

..Ve maç sona erdi.

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