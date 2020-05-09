Antrenörler şehit mezarlarını Anneler Günü için çiçeklendirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında spor salonları kapalı olan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünün antrenörleri, günlerini sosyal ve kültürel faaliyetler yaparak geçiriyor.

Antrenörler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehit oğullarının mezarlarına gidemeyen ailelere de destek oluyor. Şehitlere minnet duygularını ifade etmek isteyen antrenörler, şehit mezarlarını çiçeklendirerek Anneler Günü’ne hazır hale getirdi.

Mezarlıkların bakım ve temizliğini yaptıktan sonra renk renk çiçeklerle donatan antrenörler, şehit annelerini görüntülü arayarak Anneler Günü öncesi sürpriz yaptı. Şehit anneleri de oğulları için dua etti.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, spor salonları kapalı olduğundan Vefa Sosyal Destek Grubuna katkı sağlayarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaşları ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit ailelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Antrenör arkadaşlarımızla şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Hem onlar için dua ettik hem de kabirlerinin eksiklerini giderdik. Kabirdeki Türk bayraklarını yeniledik. Kabirleri annelerimiz için çiçeklendirdik. Anne eli değmişçesine temizliğini yaparak Anneler Günü’ne hazır hale getirdik. Uzun zamandır kabir ziyareti yapamadıkları için dertlenen annelerimizi telefonla görüntülü arayarak onları sevindirmeye çalıştık.’’

Antrenörlerden Büşra Bican da "İnancımız gereği şehitlik en üst makamlardan biri. Ancak evlat acısı da en zor acıdır. Bizler şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız için ne yapsak azdır.’’ diye konuştu.

- "En güzel Anneler Günü hediyesi"

Cep telefonuyla görüntülü bağlantı yapılan şehit muhabere er İrfan Dönmez’in annesi Kezban Dönmez ise "Şehit annelerine verilebilecek en güzel Anneler Günü hediyesini verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah’tan sabır isteyerek bugünlere geldik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit piyade er Ali Gergin’in annesi Satı Gergin de "Uzun zamandır gidemiyorduk, hep aklımız yavrumuzun mezarındaydı. Bizim yerimize gittiniz ve bizi oradan arayarak sevindirdiniz. Hasretimizi giderdiniz, Allah razı olsun. Çok mutlu olduk, bizi çok sevindirdiniz. Sizlerin annelerinizin de Anneler Günü kutlu olsun." dedi.