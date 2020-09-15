Antrenör Sneijder sahaya adım attı

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, antrenörlük kariyerine başladı. Hollandalı futbol adamı, ülkesinin alt lig takımlarından Wilhelmus’a bağlı futbol akademisinde yer alan gençleri eğitmek üzere sahaya çıktı. Antrenör Sneijder’in saha içindeki görüntüleri Hollanda medyasınad geniş yer buldu. Futbolun içinde kalmak istediğini belirten Wesley, gelecek planları yapmadığını, sadece kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.