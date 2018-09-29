Antrenmandan kaçıyordu, başarıdan başarıya koşuyor

Zonguldak’ta beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle masa tenisine başlayan Özgür Yılmaz, ilk dönemlerde antrenmanlarından kaçtığı bu sporda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Özgür Yılmaz, ilkokul 2. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle masa tenisine başladı.

İlk dönemlerde keyif almadığı ve idmanlarından kaçtığı masa tenisinde kendisini geliştiren 15 yaşındaki sporcu, geçen yıl Rize’de düzenlenen Yıldızlar Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda namağlup şekilde birinciliğe ulaştı.

Yıldız Milli Masa Tenisi Takımı ile Bosna Hersek’in Zenica kentinde düzenlenen 26. Balkan Şampiyonası’na katılan Özgür, burada üçüncü oldu. Ardından Avrupa Şampiyonası’nda da mücadele eden milli sporcu, ilk 32 isim arasına girmeyi başardı.

Özgür Yılmaz, ekim ayında katılacağı Genç Milli Masa Tenisi Takımı’nın seçmelerinde başarılı olmayı hedefliyor.

- "Masa tenisini sevmiyordum ve antrenmanlardan kaçıyordum"

Özgür Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yaşındayken öğretmeni tarafından arkadaşlarıyla masa tenisine yönlendirildiğini söyledi.

Yapılan seçmelerde başarılı olduğunu aktaran Özgür Yılmaz, "İlk başlarda masa tenisini sevmiyordum ve antrenmanlardan kaçıyordum. Derece yaptıktan sonra sevmeye başladım. Allah’ın izniyle şimdi belirli bir hedefim var. Onun için çalışmaya devam ediyorum. Türkiye şampiyonluğumun yanı sıra Balkan üçüncülüğüm var. Allah’ın izniyle bu yıl da madalya almaya çalışacağım." diye konuştu.

Boş zamanlarında annesine balıkçı tezgahında yardım eden Özgür, "Anneme yardım ettikten sonra idmana geliyorum. Şu an hedefim Türkiye’de ilk dörde girmek. Bunun için çok çalışıyorum. Genç Milli Takımı’na girmek için de çok çalışıyorum. Ekim ayının ilk haftası milli takım seçmeleri var. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Özel İdare Yolspor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Osman Yılmaz ise Özgür Yılmaz’ın masa tenisinde ilk başlarda isteksiz göründüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklar ilk başta isteksiz başladılar ama daha sonra masa tenisini çok sevdiler. Özgür de çok istekli ve hırslı. Özellikle son iki yıldır çok iyi çalıştı, başarıya ulaştı. Yıldızlarda hem teklerde hem de çiftlerde Türkiye şampiyonu oldu. Bu yıl da hedefimiz aynı. Milli takımda da yerini sağlamlaştırdı diye düşünüyorum. Bu yıl yapılan bütün turnuvalara gitti. Balkan üçüncüsü oldu. Avrupa Şampiyonası’nda da ilk 32’ye girdi."

AA