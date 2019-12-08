Antorny Joshua - Andy Ruiz maçını kim kazandı? (ÖZET İZLE)

Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr. rövanş karşılaşması nefesleri kesti. Geçtiğimiz haziran ayında karşı karşıya gelen ikilinin ilk müsabakasında Andy Ruiz galip gelen taraf olmuştu. Anthony Joshua’yı nakavt ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini ele geçiren Andy Ruiz bu kez unvanını korumak için mücadeleye çıktı. Joshua ise kaybettiği kemerleri geri alabilmek için ringde gücünü gösterdi. Anthony Joshua, Andy Ruiz'i 12 raund sonunda puanla [118-110, 118-110, 119-109] mağlup etti ve Dünya ağır sıklet şampiyonu oldu. S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanan dev maçın ardından boksseverler, 'Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı özet izle' araması yapıyor.

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Joshua 12 rauntluk mücadeleyi puanla kazandı ve WBO, IBF, IBO ve WBA ağır siklet kemerlerinin 2. kez sahibi oldu.

Kaybettiği ağır sıklet kemerlerini geri almak için ringe çıkmaya hazırlanan Anthony Joshua, tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta her şeyini ortaya koydu. Karşılaşma öncesinde Joshua’yı yeniden nakavt ederek, dünyayı bir kez daha şok edeceğini söyleyen Ruiz, tüm baskının Joshua üzerinde olacağını, kendisine güvendiğini belirterek, iddiasını bir kez daha vurgulamıştı.

JOSHUA 12 RAUND SONUNDA PUANLA KAZANDI

Riyad'daki mücadelede Anthony Joshua, 12 raunt sonunda rakibine puanla üstün geldi ve kemerlerini geri aldı! Tüm dünyanın aylardır merakla beklediği boks maçında Anthony Joshua, Andy Ruiz'den rövanşı aldı. Anthony Joshua, Andy Ruiz'i yenerek WBA-WBO-IBF-IBO Dünya ağır sıklet şampiyonu oldu.

Anthony Joshua, Andy Ruiz'i 12 raund sonunda puanla devirdi. Hakemler iki kez 118-110 ve bir kez de 119-109'luk puanlarla büyük mücadelenin galibinin İngiliz boksör Anthony Joshua olduğunu açıkladılar.

Joshua: Emekli olmamı isteyen var mı?

Joshua maç sonu yaptığı açıklamada, "Bunun özrü yok, geçen sefer beni fena yakaladı. Ben rakiplerimi nakavt etmeye alışığım. Geçen sefer yapamadım ve açık söyleyeyim yakalandım. Ruiz'e çok saygı duyuyorum. Ona yenilerek aslında şans da vermiş oldum. Her zaman aç ve alçakgönüllü olmak gerekir. Ben öyleyim.. Geri dönüm. Hala boksu bırakıp emekli olmamı isteyen var mı?" dedi.

Andy Ruiz: 3. dövüşü isteyen?

Amerikalı dövüşçü Andy Ruiz ise karşılaşma sonrası, "Onu çok takip ettim. Bununla çok uğraştım. 3. maçı isteyen var mı?" dedi ve kısa bir yorum yaptı..



