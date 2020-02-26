Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile bir araya geldi.

TMOK’un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre görüşme, İstanbul’da Olimpiyatevi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ın da yer aldığı görüşmede, Türkiye’de karatenin gelişimi ve başarının artarak sürdürülmesi için yapılabilecekler, geliştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi.