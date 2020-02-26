  • Spor Haberleri
  • Haberleri
  • Antonio Espinos'tan Uğur Erdener'e ziyaret

Antonio Espinos'tan Uğur Erdener'e ziyaret

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile bir araya geldi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 21:45 Son Güncelleme:
- A +
Antonio Espinos'tan Uğur Erdener'e ziyaret

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile bir araya geldi.

TMOK’un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre görüşme, İstanbul’da Olimpiyatevi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ın da yer aldığı görüşmede, Türkiye’de karatenin gelişimi ve başarının artarak sürdürülmesi için yapılabilecekler, geliştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...