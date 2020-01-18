Antonio Conte yine Fenerbahçeli Victor Moses’ın peşinde
Fenerbahçe son dakika haberi: Chelsea’den eski öğrencisi olan Victor Moses’ı Inter’e götürmek için sezon başında girişimlerde bulunan Antonio Conte, bu transfer döneminde bir kez daha Nijerya'lı yıldızın kadroya katılmasını istedi.
İtalan menajer Antonio Conte, Chelsea’den eski öğrencisi olan Moses’ı Inter’e götürmek için sezon başında girişimlerde bulundu. Ancak Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık kontratı olduğu için amacına ulaşamadı.
İtalyan basınına göre Conte, bu transfer döneminde bir kez daha Moses’ın kadroya katılmasını istedi. Sarı-Lacivertliler’in, sakatlığı nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Nijeryalı’yı göndermeye bu kez sıcak baktığı öne sürüldü.
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