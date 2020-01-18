Antonio Conte yine Fenerbahçeli Victor Moses’ın peşinde

İtalan menajer Antonio Conte, Chelsea’den eski öğrencisi olan Moses’ı Inter’e götürmek için sezon başında girişimlerde bulundu. Ancak Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık kontratı olduğu için amacına ulaşamadı.

İtalyan basınına göre Conte, bu transfer döneminde bir kez daha Moses’ın kadroya katılmasını istedi. Sarı-Lacivertliler’in, sakatlığı nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Nijeryalı’yı göndermeye bu kez sıcak baktığı öne sürüldü.

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