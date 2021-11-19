Antonio Conte: Ndombele daha çok çalışmalı ve takım için oynamalı!

Antonio Conte Tottenham’a gelişinin ardından orta saha ikilisinde Hojbjerg ve Skipp’e şans verdi. Leeds United maçında Skipp’in bu hafta cezalı olması sebebiyle Winks veya Ndombele’den birine şans vermesi beklenen Conte maç öncesi Ndombele hakkında konuştu.

‘‘Daha önce birçok teknik direktör onun durumuyla alakalı sorun yaşadı ancak Tanguy’un kaliteli bir futbolcu olduğuna şüphe yok. Burada bir takım oyuncusu olduğunu anlamalı ve takım için oynamalı.’’

‘’Verilen görevleri ve oynadığı pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeli. Tanguy ile beraber sıkı çalışıyoruz. O herkesten daha çok çalışmalı, çünkü o çok yetenekli. Ancak bu yeteneğini takım için sahaya yansıtmalı, kendisi için değil.’’

‘’Benim futbolumda sahadaki her futbolcu için ayrı görevler vardır. Her bir futbolcu ne yapması gerektiğini bilmek zorunda. Aksi takdirde sahada oradan oraya koşup dururlarsa dağınık bir oyun ortaya çıkar.’’

Tottenham tarihinin en pahalı transferi olan Tanguy Ndombele, 2019 yazında Lyon’dan 55 milyon pound karşılığında takıma katılmıştı. Geldiği dönemden beri bir türlü beklenen performansı veremeyen 24 yaşındaki orta saha, Premier Lig’de 45’i ilk 11 olmak üzere 61 maça çıkarken, 6 gol ve 4 asist ile oynadı.



