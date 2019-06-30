Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Eskişehirspor’dan transfer edilen Dorukhan Toköz, Kara Kartal’da geçirdiği sadece 1 yılda devleri peşine takmayı başardı. Siyah-Beyazlılar’ın ön liberoda vazgeçilmez ismi haline gelen 23 yaşındaki futbolcu için bu sezon transfere 200 milyon Euro bütçe ayıran İtalya Serie A ekiplerinden İnter’in devrede olduğu öğrenildi. Milli futbolcuyu özellikle İnter’in hocası Antonio Conte’nin istediği ve takımda ona önemli bir rol vereceği gelen haberler arasında. Bu anlamda Mavi-Siyahlı ekibin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturması bekleniyor.

‘Lazio da devrede’

İnter’in teklifinin 12 milyon Euro civarında olacağı konuşulurken, Siyah-Beyazlı ekibin ise istediği rakamın 15 milyon Euro olduğu bildirildi. Ayrıca genç futbolcu için İtalya basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Corriero dello Sport, Lazio’nun da devrede olduğunu yazdı. Ancak İnter’in bu transferde bir adım önde olduğu belirtildi. Bu sezon 25 maçta 3 kez rakip fileleri sarsan milli futbolcu, 4 de gol pası verdi.