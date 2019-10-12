Antoine Griezmann'dan Türkiye itirafı!

Fransa Milli Takımı'nın golcü futbolcusu Antoine Griezmann, EURO 2020 elemelerinde İzlanda'yı 1-0 yendikleri maç sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte milli takımımızla karşılaşacakları mücadele hakkında flaş yorumlarda bulundu.

12 Ekim 2019, Cumartesi 14:05 Son Güncelleme:
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Antoine Griezmann'dan Türkiye itirafı!

Fransa Milli Takımı ve Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü Antoine Griezmann, EURO 2020 elemelerinde İzlanda'yı 1-0 yendikleri maç sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte milli takımımızla karşılaşacakları mücadele hakkında flaş yorumlarda bulundu. 28 yaşındaki santrfor, Stade de France'taki dev randevuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye maçı, bir final değil ama son derece önemli. Hele ki orada başımıza gelenleri ve asla Fransa gibi oynamadığımızı düşünürsek evimizde çok önemli bir maça çıkacağımızı söyleyebilirim. Türkiye'ye 2-0 yenildiğimiz maçta acı çekmiştik. Dolayısıyla pazartesi günkü karşılaşmaya iyi hazırlanmak zorundayız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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