Antoine Griezmann dışlanmaktan dolayı şikayetçi

İspanyol ekibi Barcelona, derin bir krize doğru sürükleniyor. Atletico Madrid karşısında alınan beraberlik sonrasında zirve yarışında ağır bir yara alan Katalan ekibinde, teknik direktör Qieque Setien ’in geleceği sorgulanmaya başladı ve onun yerine şu anda Hollanda Milli Takımı’nı çalıştıran Ronald Koeman’ın geleceği konuşuluyor.

Ayrıca sezon başında 120 milyon Euro karşılığında takıma katılan Antoine Griezmann’ın babası, oğlunun eski takımı karşısında son saniyelerde oyuna girmesi sonrasında Setien’in özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ancak Setien, kararının arkasında durduğunu belirtti.