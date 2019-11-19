Son yıllarda özellikle beslenme uzmanları tarafından sıklıkla dile getirilen antioksidan vücudu çeşitli zararlar koruyan, son derece faydalı bir maddedir. Özellikle hücreleri dengesiz moleküllerin yol açtığı risklerden korumak antioksidan faydaları arasında gösterilmektedir. Özellikle vücut içerisinde biriken ve ''serbest radikaller'' adıyla tanımlanan düzensizlikler vücudu hasara uğratmakta ve birçok hastalığın ortaya çıkmasına doğrudan neden olmaktadır.

Antioksidanın Faydaları Nelerdir?

1- Toksinlerin atılmasını sağlıyor: Düzenli spor yapmak kadar düzenli aralıklarla antioksidan barındıran besinler tüketmek de toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor. Zararlı toksinler başta akciğerler ve karaciğer olmak üzere birçok hayati organın fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Vücutta biriken toksinlerin atılması ile kişiler kendilerini çok daha dinç ve sağlıklı hissetmektedir.

2- Stres faktörlerini azaltıyor: Serbest radikaller fiziksel olduğu kadar psikolojik etkilere de neden olabilir. Strese bağlı nedenlerle kaygı bozukluğu ve depresyon teşhisi konulmuş bireylerin sayısında artış gözlemlenmiştir. Antioksidan kişilerin çok daha mutlu ve enerjik hissetmelerini sağlayarak stres faktörlerini azaltıyor. Bu sayede birçok psikolojik rahatsızlığın ortaya çıkmasına da engel olmaktadır.

3- Zararlı alışkanlıkların etkilerini en aza indirgiyor: Başta sigara ve alkol olmak üzere bu türde zararlı alışkanlıklar vücudun direncini kırmakta, bağışıklık sisteminin olağan çalışmasını engellemektedir. Aynı zamanda aşırı kahve ve çay tüketimi de kalp - damar hastalıklarını dolaylı yoldan tetiklemektedir. Ancak antioksidan ağırlıklı beslenme zararlı alışkanlıkların vücut içerisinde yarattığı tahribatı minimum oranda tutarak bu açıdan da faydalı bulunmaktadır.

4- Gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatıyor: Bilindiği üzere son yıllarda organik temelli beslenme hızla yayılıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler katkısız ve boyasız gıdalarla beslenerek yaşam standartlarını yükseltmekte, çeşitli hastalıklara karşı önlem almaktadır. Birçok gıdada bulunan antioksidan bu gıdaların raf ömrünü uzattığı gibi, çok daha sağlıklı olmasını da birinci dereceden sağlıyor.

Antioksidan Bulunan Yiyecek ve İçecekler

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin sıklıkla sorduğu soruların başında antioksidan hangi yiyeceklerde bulunur sorusu gelmektedir. Gıda türlerin arasında farklılık göstermek üzere piyasadaki birçok üründe az ya da çok bu özel ve koruyucu madde bulunuyor.

1- Bitter: Sütlü ve şerbetli tatlılara alternatif olarak tüketilebilecek ve vücudun şeker ihtiyacını büyük oranda karşılamakta olan bitter ilk seçenekleri oluşturuyor. Hamilelikte beslenmede de tercih ve tavsiye edilen kakao içerikli bitter çeşitleri, vücudun direncini arttırmakta, serbest radikallerin yıkımını en aza indirgemektedir. Özellikle şekersiz içilen kahvelerin yanında tüketilebilir.

2- Yeşil Çay: Metabolizmayı hızlandıran ve bu şekilde hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlayan yeşil çay sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere tüketilebilir. İçine şeker atılmaması önerilmemektedir. Serbest radikaller kadar ödemler ve yağlar da hücrelerin dengesiz çalışmasına neden olabilir. Yeşil çay hem ödem atmaya hem de yağ yakmaya birinci dereceden olanak tanıdığı için uzman doktorlar tarafından dahi tavsiye edilmektedir.

Antioksidan Açısından Zengin Meyve ve Sebzeler

1- Böğürtlen: Böğürtlen, antioksidan bulunan yiyecekler listesinde ilk sırayı yer alıyor. Toksinlerin hızı bir şekilde atılmasını sağlayan böğürtlen, aynı zamanda doğal bir idrar söktürücüdür. Salt meyve olarak tüketilebileceği gibi köklerini kaynatmak mümkündür. Kan şekerini ve tansiyonu düşürür. Özellikle elli yaş üstü bireylerin antioksidan ihtiyacını karşılamaları için sık sık tüketilmelidir.

2- Kırmızı Üzüm: Özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketildiği takdirde tamamen doğal bir antibiyotik etkisi uyandırır. Grip ve nezle gibi hastalıklardan çok daha kısa sürede kurtulunmasını sağlar. Antioksidan dışında lutein içerdiği için göz hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirger. Kırmızı üzümde en az muz kadar potasyum da bulunmaktadır.



