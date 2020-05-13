Anti TG, sadece tiroid foliküllerine ait olan bir protein çeşididir ve tiroidle ilgili bir sıkıntısı olmayan sağlıklı kişilerin kanında pek yüksek oranda bulunmaz. Fakat bu protein türünün hem düşük olmasının hem de yüksek olmasının bazı sebepleri mevcuttur.

Anti TG (Ti̇roglobuli̇n) nedir?

Anti TG, tiroid hormonunun vücuda taşınmasını sağlayan ve sadece tiroid bezleri tarafından sentezlenen bir proteindir. Tiroid bezi Tiroglobulin sentezleyen ve bu hormonun oluşmasını sağlayan tek organdır. Bu sebeple Tiroglobulin yani Anti TG hormonu vücutta tiroid hücrelerinin ne şekilde olduğunu ve kanser durumunun olup olmadığını gösteren bir test çeşididir.

Tiroid sorunu çözüldükten sonra ve özellikle tiroid bezleri alındıktan sonra Anti TG seviyesi de düşmeye yani sıfıra yaklaşmaya başlar. Anti TG seviyeleri bir kan testi ile ölçülmektedir. Bu testin yapılmasındaki amaç ise genellikle tiroid kanserini belirlemek ve özellikle tiroid kanserinde tümörün ne boyutta olduğunu görmek için kullanılır.

Anti TG (Ti̇roglobuli̇n) yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Tiroglobulin seviyelerinin düşük ve yüksek olması genel olarak bazı anlamları da beraberinde getirmektedir. Özellikle Anti TG değerlerinin çok yüksek olması tiroidle ilgili bazı hormonlarda oluşan hastalıkların var olduğunu göstermektedir. Bu hastalıklar genellikle otoimmün hastalıklardır. Anti TG değerleri düşük çıkarsa bu durum bir hastalığın habercisi olmaz. Yani sağlıklı bir bireyde zaten Anti TG değerleri düşük olmalıdır. Sadece Tiroglobulin seviyesi yüksek olduğunda tiroidle ilgili sorunların başladığı hatta kanser türünde bir rahatsızlığın olduğu anlaşılır.

Anti TG (Ti̇roglobuli̇n) yüksekliğine neden olan durumlar nelerdir?

Tiroglobulin yüksekliğine neden olan durumlar genellikle bazı hastalıklardır. Bu hastalıklar şu şekilde sıralanabilir;

- Haşimato hastalığının var olması,

- Graves hastalığı,

- Tiroid hormonu ile alakalı sorunların oluşması. Özellikle tiroid kanserinin başlaması.

- Graves rahatsızlığı,

- De quervain troidine bağlı durumlar,

- Diyabet hastalığı,

- Pernisiyöz anemisinin kişide var olması,

- Hipertirioidizm durumu,

- İltihaplı romatizma hastalığı.

Bu durumların her biri Anti TG seviyelerinin normal değerinden daha yüksek olmasına sebebiyet vermektedir. Özellikle bu değerlerin ne kadar yüksek olduğu varsa tiroid kanserinin tümörünü belirleme konusunda da yardımcı olmaktadır.

Anti TG normal değeri kaç olmalı?

Anti TG testi yapılarak bireylerde özellikle tiroid hormonuna bağlı sorunlar ortaya koyulur. Genellikle bu testin sonucunda testin yüksekliğine de bağlı olarak kişilerin tiroidle alakalı sorunları daha net bir şekilde ortaya koyulmaktadır. Anti TG testinde sağlıklı bir bireyin normal seviyesi 116 IU/MD değer aralığında olmalıdır. Anti TG testlerinin yanı sıra durumu daha net anlamak için farklı test çeşitleri de uygulanabilir. Özellikle Anti TG testiyle birlikte TPO testi de çok fazla uygulanan bir test türüdür.

Anti TG testi ve tiroid kanseri

Anti TG testi daha çok tiroid kanserinin belirlenmesinde kullanılır. Eğer kişilerde tiroid kanseri söz konusu ise yapılan Anti TG testi de yüksek değerlerde çıkmaktadır. Test sonucu yüksek olduğu zaman kişilerde tiroid kanserinin başlaması ya da ilerlemesi ile ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz. Bu test sadece tiroid kanserini belirlemek için değil aynı zamanda kanseri yenen kişilerin rutin takibinde de kullanılır. Özellikle yeniden kanserin ortaya çıkması ya da metastas yapması gibi durumlar Anti TG testi ile belirlenmektedir.

Anti TG testinin bağışıklıkla alakası nedir?

Anti TG testi, bağışıklık sistemi ile özellikle sistemin tiroid bezlerini etkilemesinden dolayı ilişkilidir. Bağışık sistemindeki sorunlar sebebiyle tiroid bezleri yeterli seviyede salgulanmaz. Bu durumdan ötürü de tiroid bezlerinde bazı iltihaplanma durumları ortaya çıkar. Bu hastalık tıp dilinde Haşimato hastalığı olarak bilinmektedir. Haşimato hastalığının kişilerde görülmesinden kaynaklı olarak da Anti TG testi yüksek çıkmaktadır. Aslında bağışıklık sisteminin dolaylı yollarla tiroid bezlerinin kendi görevlerini engellemesi sonucunda test değerleri çok yüksek çıkar. Bu değerlerin düşürülmesi ve normal seviyeye getirilmesi için de derhal tedaviye başlanması gerekir.



