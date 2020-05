Antikorlar vücudun savunma mekanizmasıdır ve pek çok farklı hastalığa karşı gerektiği zamanlarda yüksek oranda ortaya çıkar. Diğer bir deyişle vücudun farklı noktalarında depolanmak suretiyle aynı zamanda üretimi gerçekleşir. Bunlardan biri olarak Anti HCV antikoru, Hepatit C virüsü insan vücuduna yayılma durumu gösterdiğinde ortaya çıkar. O yüzden vücudun farklı noktalarında meydana gelebilecek olası hastalıklara karşı referans değer aralığı üzerinden Anti HCV testi gerçekleştirilir. Bu testin düşüklüğü ya da yüksekliği belli başlı bazı hastalıklara işaret edebilmektedir. Bu hastalıkların önüne geçebilmek için ise yapılan kan testi ile beraber Anti HCV değeri ortaya çıkarılır.

Anti HCV nedir?

Hepatit C karaciğerde önemli hasar yaratabilmekte ve karaciğer iltihabına sebep olabilmektedir. Buna paralel olarak virüs vücuda girdiği andan itibaren bağışıklık sistemi buna karşı antikor üretmeye başlar. Bu antikorların varlığını tespit etmek ve olası hastalıkları anlayabilmek için ise, Anti HCV testi gerçekleştirilir. Eğer referans aralığı üzerine çıkılırsa yani pozitif sonuç meydana gelirse, bu durum kişinin Hepatit C virüsü olduğuna işaret edebilir ancak bu durum kesin değildir. Diğer yandan eğer yüksek çıkarsa yine belli başlı bazı hastalıkların da belirtisi olarak sadece ihtimal şeklinde öne çıkar.

Bu test aynı zamanda kişinin daha önce hepatit C virüsü kaptığını ve geçirdiğini de anlatabilmektedir. Kan hücrelerinin taranması ile karaciğer hastalıklarının anlaşılabilmesi noktasında belli bir destek sağlar. Özellikle Anti HCV genelde olası hastalığın son evrelerinde anlaşılır. Böyle durumlarda yapılan kan testi hemogram yani kan sayımı ile beraber uzman doktorların devam etmesi gerektiği yol çizilir.

Anti HCV pozitif veya negatif çıkması ne demek?

Anti hcv testi ile beraber referans değer aralığının üzerine çıkıldığı zaman bu durum pozitif anlamına gelmektedir. Eğer yapılan test ile beraber sonuç pozitif çıkarsa bu testin yeniden bir kez daha tekrarlanması gerekmektedir. Böylece kesin sonuç ortaya çıkabilmesi için Anti HCV Kan testi ile beraber gerekli diğer teşhis ve tahliller aşamalı şekilde yapılır. Buna bağlı olarak kişinin Hepatit C virüsü olup olmadığı ya da daha önceden bu hastalığı geçirip geçirmediği anlaşılır.

Genel olarak yapılan Anti HCV testi ile beraber eğer değer 0.9 IU/ML üzerinde çıkarsa o zaman sonucun pozitif olduğu, kişinin Hepatit C virüsü olduğu anlaşılır. Bu değerin altında olan durumlar için ise negatif şeklinde tabir öne çıkarılır. Eğer sonuç negatif çıkarsa o zaman bu durumda kişiyi hayatının herhangi bir zamanında Hepatit C virüsü kapmamıştır ya da bu hastalık adına vücut antikor üretmemiştir. Ancak eğer sonuç negatif çıkarsa bu durum kişi yanıltmamalıdır. Zira Hepatit C virüsü olduktan birkaç ay sonra bile negatif çıkma durumu söz konusu olabilmektedir. Ancak daha sonra kişinin pozitif olduğu anlaşılabilir.

Bu sebepten dolayı böyle durumlarda mutlaka test 6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Aynı zamanda kişinin cinsiyetine ve yaşına bağlı olarak da pozitif ve negatif değerler noktasında farklılık oluşabilir. Genelde ele alınan Anti HCV virüsü kesin sonuç verir. Ancak bazı zamanlarda kişi negatif olsa bile pozitif çıkma durumunda söz konusu olabilmektedir.

Anti HCV'nin normal değeri kaç olmalı?

Sağlıklı bir insanda yani Hepatit C virüsü kapmamış olan kişide belirli bir referans aralığı bulunmaktadır. Bu referans aralığı kadın ve erkekler ile beraber çocuklar için eşit bir oran üzerinden ele alınır. Genel olarak anti hcv normal değeri, ‘0 - 1 IU/ML’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu doğrultuda pozitif ve negatif çıkma konusunda teşhis 0.9 IU/ML değeri üzerinden standart olarak sınır noktası şeklinde ele alınır.

Yani bu değerin altında olan durumlar karşısında kişinin negatif çıktığı anlaşılır. Diğer bir deyişle genel olarak yapabileceği virüsün bulunmadığını gösterir. Aynı zamanda bu değerin üzerinde olan kişiler adına pozitif sonuç çıkar ve hepatit C virüsü olduğu anlaşılır.