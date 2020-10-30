Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde galibiyet hasretini 4’e çıkaran Trabzonspor, kötü gidişatını sürdürdü. Attığı 2 golle takımının en iyileri arasında yer alan Anthony Nwakaeme, 90 dakikanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Nwakaeme, Fenerbahçe maçında olduğu gibi ikinci yarıda sıkıntı yaşadıklarını belirtti ve teknik patron Eddie Newton'a gönderme yaptı, "Ben futbolcuyum, hoca değilim. Sahanın içine ben müdahale edemiyorum. Gördüğüm kadarıyla ikinci yarılarda sorun yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında da benzer sorunlar yaşadık. Yine görüldüğü gibi bu maçın ikinci yarısında da aynı sorunları yaşadık. Bunları çözmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yaptığı resital yetmedi

Trabzonspor'daki ilk iki sezonunda muhteşem işlere imza atan Anthony Nwakaeme için bu yıl beklendiği gibi başlamamıştı. 31 yaşındaki Nijeryalı beklenen patlamayı dün gece yaptı. 23'te Serkan Asan'a asist yapan Nwakaeme 31'de ise kendi yarattığı pozisyonda Bordo- Mavililer'i öne geçirdi. Nijeryalı resitale 38'de attığı ikinci golüyle devam etti, Baker’ın pasında ceza yayından yine müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak son bölümde yenilen 2 golle Kasımpaşa'ya mağlup olunması Nwakaeme için güzel başlayan gecenin hüzünle bitmesini beraberinde getirdi.



