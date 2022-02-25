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Anthony Nwakaeme: Kupayı ellerimizde görene kadar savaşmayı asla bırakmayacağız

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavili ekip ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2022, Cuma 22:27 Son Güncelleme:
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Anthony Nwakaeme: Kupayı ellerimizde görene kadar savaşmayı asla bırakmayacağız

Lider Trabzonspor Süper Lig 'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Bordo-Mavili ekipte Anthony Nwakaeme, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un maça iyi başladığını belirten golcü futbolcu, bitirişi iyi yaptıklarını dile getirdi.

Anthony Nwakaeme'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kupayı ellerimizde görene kadar savaşmayı asla bırakmayacağız. Kayserispor maça iyi başladı ama başlangıçlardan öte önemli olan şey, sondur. Biz de bitişi iyi yaptık. Tüm takımı tebrik ediyorum."

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(ÖZET) Trabzonspor - Kayserispor maç sonucu: 3-2


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