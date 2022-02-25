Lider Trabzonspor Süper Lig 'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Bordo-Mavili ekipte Anthony Nwakaeme, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un maça iyi başladığını belirten golcü futbolcu, bitirişi iyi yaptıklarını dile getirdi.

Anthony Nwakaeme'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kupayı ellerimizde görene kadar savaşmayı asla bırakmayacağız. Kayserispor maça iyi başladı ama başlangıçlardan öte önemli olan şey, sondur. Biz de bitişi iyi yaptık. Tüm takımı tebrik ediyorum."



