Anthony Nwakaeme: Kupayı ellerimizde görene kadar savaşmayı asla bırakmayacağız
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavili ekip ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.
Lider Trabzonspor Süper Lig 'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Bordo-Mavili ekipte Anthony Nwakaeme, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kayserispor'un maça iyi başladığını belirten golcü futbolcu, bitirişi iyi yaptıklarını dile getirdi.
Anthony Nwakaeme'nin açıklamaları şu şekilde:
"Kupayı ellerimizde görene kadar savaşmayı asla bırakmayacağız. Kayserispor maça iyi başladı ama başlangıçlardan öte önemli olan şey, sondur. Biz de bitişi iyi yaptık. Tüm takımı tebrik ediyorum."