Anthony Nwakaeme geri döndü!

Saha içerisinde geçen sezonki performansından uzak kalan Anthony Nwakaeme, Denizlispor maçıyla birlikte ne kadar iyi bir kamp dönemi geçirdiğini herkese gösterdi. Harika oyununu 80. dakikada attığı gol ile süsleyen Nijeryalı sol kanat, maç sonrasında da teknik ekip tarafından özel olarak tebrik edildi.

Bir şutu da direkten dönen 30 yaşındaki futbolcu maç sonrasında ise “Şampiyonluk için çalışıyoruz. Ama konuşarak şampiyon olamazsınız. Başarılı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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