Anthony Nwakaeme fark yarattı!

Lige istediği gibi başlayamayan Anthony Nwakaeme, her hafta geçen sezonki performansına yaklaşmaya devam ediyor... 30 yaşındaki sol kanat, özellikle başarılı dribblingleri ile rakip savunmacıların kâbusu olmayı başardı. Nijeryalı yıldız, şu ana kadar toplamda 42 başarılı çalıma imza attı ve bu alanda fark yarattı.

Nwakaeme’yi ise 30 başarılı çalım ile Başakşehir’den İrfan Can Kahveci takip etti. Bu sezon 20 maçta forma giyen Nijeryalı, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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