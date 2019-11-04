Anthony Nwakaeme çıkış peşinde

Geçtiğimiz yıl Bordo-Mavili forma altında ligde çıktığı ilk 10 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Anthony Nwakaeme, bu sezon da benzer rakamları tutturdu. Şimdiye kadar 2 gol ve 2 asist ile oynayan Nijeryalı sol kanat, skora katkı verse de maçlarda beklenen etkiyi yaratamadı.

Şimdi ise 30 yaşındaki yıldız, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında perşembe günü gerçekleşecek Krasnodar maçı için özel olarak hazırlanacak. Nwakaeme’nin hedefi, Karadeniz ekibinin ölüm kalım maçı olarak nitelendirdiği karşılaşmada takımını sırtlamak olacak. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun tek düşüncesi, eski günlerine dönmek.