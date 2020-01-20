Anthony Nwakaeme: Böyle devam etmek istiyoruz

Süper Lig’de ikinci yarının açılış haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor’un önemli isimleri Anthony Nwakaeme, Jose Sosa, Sörloth ve Serkan Asan açıklamalarda bulundular.

İşte Trabzonspor’un yıldızlarının açıklamaları:

Sosa: “Şansımız yaver gitti. Golleri erken bulduğunuz zaman biraz daha kontrollü şekilde oynama fırsatı buluyorsunuz. Yorgunluğun belirtileri ortaya çıkmadan gollerin erken gelmesi iyi oldu, bizi rahatlattı”

Sörloth: “Bazı maçlarda ilk yarı iyi oynayıp ikinci yarı kötü olabiliyorduk ama bugün 6 gol birden attık, güzel oldu. Farklı galibiyetten ve attığım gollerden dolayı çok mutluyum”

Anthony Nwakaeme: “Takımımı kutlamak istiyorum, harikaydık. Kale, defans, orta saha, forvet ile harikayız. Sosa var, Sörloth gibi golcümüz var. Böyle devam etmek istiyoruz”

Serkan Asan: “Maçtan sonra anneme ve babama gittim. Annem ağlıyordu, duygusal anlar yaşadık. Golü atıp onlara koşmak istiyordum. Ama maalesef olmadı. İnşallah onlara layık olurum”