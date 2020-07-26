Anthony Nwakaeme Alanya’ya kilitlendi

Sakatlığı nedeniyle dün akşam Kayseri maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme çarşamba günü Alanya ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline saklandı. Nijeryalı yıldız için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde seferberlik ilan edilirken, tecrübeli oyuncunun da kritik maçta görev yapmak istediğini teknik heyete bildirdiği kaydedildi. Fırtına’nın en önemli hücum kozlarından biri olan 31 yaşındaki oyuncunun yine de son durumu sağlık heyetinin kontrollerinin ardından belli olacak.