Manchester United teknik direktörü Ralf Rangnick, takımdaki geleceği merak konusu olan Anthony Martial hakkında açıklamalarda bulundu.

Anthony Martial'in takımdan ayrılmak için kendisi ile görüştüğünü aktaran Alman teknik adam, futbolcu için henüz bir teklif gelmediğini belirterek "Evet, dün uzun uzun konuştuk ve bana son yedi yıldır Manchester United'da olduğunu ve artık başka bir ytakıma gitmek için doğru zaman olabileceğini düşündüğünü söyledi.Bunun bir bakıma anlaşılabilir olduğunu biliyorum ve onun düşüncelerini anlıyorum ama öte yandan kulübün durumunu da göz öünde bulundurmak gerekiyor. Covid dönemindeyiz ve 3 kulvarda mücadele ediyoruz. Ben de ona bunun sadece kendi çıkarına değil, kulübün de çıkarına olması gerektiğini söyledim. Bildiğim kadarıyla başka hiçbir kulüpten teklif gelmedi. Ve bu böyle olduğu sürece, takımda kalacak." ifadelerinde bulundu.

Juventus ilgileniyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre ara transfer döneminde büyük harcamalar yapmak istemeyen Juventus'un, satın alma opsiyonuyla Anthony Martial'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.



