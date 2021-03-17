Anthony Joshua ve Tyson Fury dev randevu için anlaştı

Boks dünyasının iki büyük ismi 2 kez karşı karşıya gelecek. Anthony Joshua ve Tyson Fury, iki dövüş için anlaşma sağladı. Joshua, WBA, IBF ve WBO kemerlerini; Fury, WBC şampiyonluğunu korumak için 2 kez ringe çıkacak.

Karşılaşmayı kazanan 'ağırsıklet tartışmasız şampiyonu' olacak. Dövüşlerin düzenleneceği yer ve tarih ise daha sonra belirlenecek.

Kariyerinde çıktığı 25 maçın 24'ünü kazanan Anthony Joshua, Haziran 2019'da Andy Ruiz Jr.'a kaybetmiş ancak aynı yıl Aralık ayındaki tekrar maçında WBA, IBF ve WBO kemerlerini geri almıştı. 31 yaşındaki İngiliz boksör, son olarak Aralık ayında Kubrat Pulev'e karşı unvanları korumuştu. Tyson Fury'nin ise çıktığı 31 maçta yenilgisi yok.

32 yaşındaki Britanyalı boksör, 2018'de berabere kaldığı ABD'li Deontay Wilder'dan 2020 Şubat'ta WBC unvanını almıştı.



