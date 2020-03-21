Anthony Joshua-Tyson Fury maçı için resmi açıklama

Dünyada adeta hayatı durduran corona virus boksörlerin fikstürünü de olumsuz etkiledi. 2020 yılı içerisinde herkesin merakla beklediği Anthony Joshua-Tyson Fury maçının akıbeti sorgulanmaya başladı.

Daily Mail'de yer alan haberde, tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen iki ismin de Aralık 2020'de karşılaşmak istediği aktarıldı.

Her ne kadar hem Joshua'nın hem de Fury'nin önünde çıkması gereken dövüşler ertelense de Aralık 2020'de yeniden yüzleşmek istiyorlar.

Organizatör Frank Warren yaptığı açıkalamada Tyson Fury'nin Anthony Joshua ile Aralık ayında yüzleşmek istediğini aktardı. Warren herkesin bu maçı beklediğini, ertelemere rağmen her şey yoluna girerse aralık ayında ikilinin ringe çıkabileceğini savundu. (Skorer)