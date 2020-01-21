Dünya Ağır Siklet Boks maçının İstanbul’da yapılma olasılığı ilk tercih olarak ön plana çıktı. Anthony Joshua ile Bulgar Kubrat Pulev arasında Nisan ya da Mayıs ayında yapılması planlanan maç hakkında Pulev şu açıklamayı yaptı:

Maçın İstanbul’da yapılması şu an ilk tercih. Ben de öyle olmasını umuyorum. Maçın Mayıs ayında Beşiktaş Stadyumu Vodafone Park’ta yapılması bilgisi ön öne çıktı. Umarım öyle olur. Çünkü Bulgaristan’a yakın. Joshua’nın sözcüsü Eddie Hearn ile görüştüm. O İstanbul’un tamam olduğunu söyledi. Eğer İstanbul’da bir sorun çıkarsa Londra ve Riyad olabilir. S. Arabistanlı yöneticiler ısrar ediyor ve bu maçın çok istiyorlar. Ancak bunun olacağını sanmıyorum. İlk tercih İstanbul’dur ve stat istediğimiz tarihte meşgul değilse karşılaşma orada olacak.

Kaynak: Akşam



