Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı özet izle

Boks dünyasında son yılların adından en çok söz ettiren dövüşçüsü Anthony Joshua, geçtiğimiz haziran ayında nakavtla sürpriz bir mağlubiyet aldığı Andy Ruiz ile rövanş için gün sayıyordu. Talebin kabul edilmesiyle birlikte karşılaşma için geri sayım başlamıştı. Boksun zirve gecesinde beklenen gün geldi. Anthony Joshua’yı nakavt ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini ele geçiren Andy Ruiz bu kez ünvanını korumak için mücadeleye çıktı. Joshua ise kaybettiği kemerleri geri alabilmek için ringde gücünü gösterdi.

Kaybettiği ağır sıklet kemerlerini geri almak için ringe çıkmaya hazırlanan Anthony Joshua, tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta her şeyini ortaya koydu. Karşılaşma öncesinde Joshua’yı yeniden nakavt ederek, dünyayı bir kez daha şok edeceğini söyleyen Ruiz, tüm baskının Joshua üzerinde olacağını, kendisine güvendiğini belirterek, iddiasını bir kez daha vurgulamıştı.

Riyad'daki mücadelede Anthony Joshua, 12 raunt sonunda rakibine puanla üstün geldi ve kemerlerini geri aldı! Tüm dünyanın aylardır merakla beklediği boks maçında Anthony Joshua, Andy Ruiz'den rövanşı aldı. Anthony Joshua, Andy Ruiz'i yenerek WBA-WBO-IBF-IBO Dünya ağır sıklet şampiyonu oldu.

Anthony Joshua, Andy Ruiz'i 12 raund sonunda puanla [118-110, 118-110, 119-109] mağlup etti ve Dünya ağır sıklet şampiyonu oldu.