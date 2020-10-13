Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi Anthony Davis'in takımdaki geleceği hala belli değil.

27 yaşındaki basketbolcunun gelecek sezon için kontratında yaklaşık 28 milyon dolarlık bir opsiyonu bulunuyor.

Lakers'a geldiği ilk sezonda şampiyonluk elde eden Davis'in bu opisyonunu kullanması beklense de, yıldız oyuncu geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada kesin konuşmadı.

Anthony Davis," Los Angeles'taki ilk yılımda harika zaman geçirdim, ama geleceğim ile ilgili yüzde yüz emin değilim. Menajerimle konuşup karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncunun menajerlik firmasının Lebron James'inkiyle aynı olması nedeniyle takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Trt Spor