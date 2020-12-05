Anthony Davis: Lakers olmak istediğim yer

NBA’de son şampiyon Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini 190 milyon dolar karşılığında 5 yıllığına uzatan Anthony Davis neden kısa süreli bir sözleşme yerine 5 yıllık bir anlaşma yaptığını açıkladı. Anthony Davis, Spectrum SportsNet’e konuştu ve “Los Angeles olmak istediğim yer. Harika bir iş çıkarıyorlar. Olmak istediğim, olmayı sevdiğim yer burası. Yazları buradayım ve önümüzdeki beş yıl boyunca burada tam zamanlı yaşayacağım. Bu yüzden beş yıllık bir anlaşmaya giderek sevdiğim yerde olmanın harika bir şey olacağını düşündüm. Ben hiçbir yere gitmeyi planlamıyorum. Öyleyse neden bu fırsatı kullanmayasınız?” dedi.

Anthony Davis ayrıca LeBron James’in sözleşmesini iki yıl daha sözleşmesini uzattığını herkesle aynı gün öğrendiğini söyledi ve “Dürüst olmak gerekirse LeBron’un yeni bir anlaşma imzaladığını bilmiyordum. Rich, LeBron’un sözleşme işlerine beni dahil etmiyor. LeBron’un kontratını uzattığını herkesle aynı gün öğrendim. 2 yıl 48 milyon dolarlık bir imza, pardon iki yıl için 85 milyon dolar. Pardon Bron (Gülüyor)” ifadelerini kullandı.







