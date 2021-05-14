Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Anthi Vasilantonaki’yi transfer etti. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda da Galatasaray forması ile mücadele eden Yunan smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Vasilantonaki, geride kalan sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor’da forma giymişti.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımız, eski oyuncumuz Anthi Vasilantonaki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2019-2020 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden Yunan smaçör, geçtiğimiz sezon ise Aydın Büyükşehir Belediye takımında oynamıştı.

Profesyonel voleybol kariyerine 2010 yılında Yunanistan 2. Ligi takımlarından Vyronas'da başlayan 1996 doğumlu başarılı smaçör, sırasıyla Panathinaikos, Imoco Volley, Yamamay Busto, Igor Gorgonzola Novara, Lardini Filottrano, Galatasaray ve Aydın Büyükşehir Belediye takımlarında forma giydi.

Anthi Vasilantonaki’ye yeniden hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir yıl dileriz.



