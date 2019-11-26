Antetokounmpo’dan 50 sayı

NBA’e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks’ın konuk ettiği Utah Jazz’ı 4 sayı farkla mağlup ettiği maçta Antetokounmpo, 50 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle takımına önemli katkı sağladı.

Sezonun 14. galibiyetine ulaşan Bucks’ta Wesley Matthews 19 sayı, oyuna sonradan girerek yaklaşık 16 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 5 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Bu sezon 6. kez kaybeden Jazz’da Bojan Bogdanovic 24, Donovan Mitchell 20, Joe Ingles 15 sayı kaydetti.

AA