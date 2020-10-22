Antetokounmpo kardeşler Panathinaikos - Fenerbahçe maçında

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'a 82-68 mağlup oldu. Atina'daki OAKA'da oynanan maçı NBA yıldızları Antetokounmpo kardeşler de tribünden takip ettiler.

NBA'de son iki sezonun MVP'si olan ve 2019-20 sezonunda en iyi savunmacı ödülünü de kazanan Giannis Antetokounmpo ve kendisinin Milwaukee Bucks'tan aynı zamanda takım arkadaşı Thanasis Antetokounmpo ile NBA sezonunu Los Angeles Lakers kadrosunda şampiyon olarak tamamlayan Kostas Antetokounmpo da karşılaşmayı tribünde izlediler.

Panathinaikos'un galibiyetini kutlayan üçlü, özellikle Nedovic'in üçlük isabetleri sonrası büyük coşku yaşadı.