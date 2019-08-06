Milwaukee Bucks formasıyla gösterdiği üstün performans sayesinde NBA’de normal sezonun MVP’si seçilen Antetokounmpo, FIBA’nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Elimde olsaydı Çin’de altın madalya kazanmak için MVP ödülümü feda edebilirdim." ifadesini kullandı.

Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda Yunanistan Milli Takımı forması giyecek 24 yaşındaki Antetokounmpo, "Milli takımla oynarken her zaman özel hissediyorum. Maçlar öncesi milli marşı dinlerken hissettiğim duygular tarif edilemez. Milli formayla sahaya çıkmak benim için büyük gurur ve harika bir tecrübe. Milli takımda kazanma hissi inanılmaz. Daha önce de söylediğim gibi sağlıklı kaldığım sürece Yunanistan Milli Takımı’nın bir parçası olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan, Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ ile F Grubu’nda mücadele edecek.