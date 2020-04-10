Sezonun devre arasında ülkesi Portekiz’in Belenenses takımından Gaziantep FK’ya transfer olan Andre Sousa da tüm dünyayı saran koronavirüsünden etkilenenler arasında yer aldı. Takımıyla 6 maç oynadıktan sonra salgın sebebiyle tek geldiği Antep’te evine kapanan Sousa, haliyle bir anda kendisini ev işlerini yapan bir adam olarak buldu. İşte Sousa’nın ağzından; yaklaşık 20 gündür market alışverişi (evinin hemen altında) dışında dışarı çıkmayan, idmanlarının yanı sıra evi süpüren, yemek ve temizlik yapan, çamaşır asan bir futbolcunun karantina günleri; “Sadece filmlerde olabileceğini düşündüğüm bir durumdayız. Ancak bu yaşadıklarımızın hepsi gerçek. Umarım hepimiz, şu an dünyada özgürlükten daha değerli bir şey olmadığını daha iyi anlamışızdır. Eşim ve 6 yaşındaki oğlum ile 5 aylık kızım Portekiz’deler. Onları buraya getirme fırsatı bulamadım. Elbette endişeleniyorum ve onları çok özledim. Sürekli ailemle iletişim halindeyim. Çok şükür onlar da iyi durumdalar.”

‘Ailemin yanına gitmek isterim’

“Elbette ailemin yanında olmak isterim ancak şu an Portekiz’e uçuş yasağı var. Ayrıca hem kendimin hem de başkalarının hayatını riske atmamak adına burada kalmak daha iyi. Eğer ligler başlamazsa, ‘Nasıl ailemin yanına gidebilirim?’ diye düşünmeye başlayacağım. Buraya çok kısa bir süre önce geldim ama şimdi eve kapanmış durumdayım. Şehrin keyfini çıkaramıyorum. Sahada idman yapamamak çok kötü. 6 maç (1 golü var) oynadıktan sonra salgın ortaya çıktı ve futbol için geldiğim Türkiye’de, şu an evimin adamı oldum. Mecburen yemek yapmayı öğrendim!”

‘Annemin ördek pilavını özledim’

“Evi de haliyle düzenli olarak temizlemek zorundayım. Belki de 16 yaşından beri zaman zaman evden ayrı yaşamam, bu duruma daha kolay uyum sağlamama yardımcı oldu. Şekersiz sağlıklı pankekler favorimlerim arasında. Tavuk ile et ızgara da yapıyorum. Bu dönemde kilo almamak için pilav ya da makarnadan kaçınıyorum. Daha çok sebze yemekleri ve salataya ağırlık veriyorum. Ancak annemin, bizim oralara özgü ördek pilavını çok özledim. Her şey bittiğinde ondan bana, hemen bu yemeği yapmasını isteyeceğim.”

"Oyundaki Sousa gelmek istemedi"

“İdman ve ev işleri dışındaki zamanlarımda genellikle bilgisayardan FM 2020 (Futbolla ilgili teknik direktörlük oyunu) oynuyorum. Oyuna Portekiz’den Benfica’yı alarak başladım. Hemen Gaziantep’ten kendime transfer teklifinde ulundum ama oyundaki ben, ‘Burada mutluyum’ diyerek transfer teklifimi kabul etmedi! Benfica’da başarılı olunca sezon sonunda İspanya’dan Atletico Madrid, takımın başına geçmemi istedi, ben de kabul ettim. Atletico’ya gittiğimde büyük başarılar kazandım. Ancak şu an için kendimi transfer etmeyi düşünmüyorum. Futbol benim için bir tutku ve bu oyun üzerinden hocalık yapma duygusu da bana çok güzel geliyor.”

‘Play-Station Portekiz’de kaldı’

“Ne yazık ki Play-Station’ım Portekiz’de kaldı, yoksa FIFA 20 de oynardım. Çünkü futbolu gerçekten çok seviyorum. Film izleme programları ise şu an benim en iyi arkadaşlarım konumundalar. Dizileri de takip ediyorum, bir de çok iyi bir Türk filmi buldum; ‘7. Koğuş’taki Mucize’ filmini çok beğendim. Böyle küçük şeyler, zamanın geçmesinde yardımcı oluyor. Sık sık da görüntülü olarak ailemle konuşuyorum.”

"Şehri biraz gezebildim"

Kulüp ve şehirle ilgili düşüncelerin, buradaki hedeflerin nelerdir?

“Kısa da olsa biraz şehrin tarihi yerlerini görme fırsatım oldu. Gerçekten Gaziantep, gelenekleri olan tarihi bir kent. Özellikle harika yemekler yemeniz için mükemmel restoranlara sahip. Burada çok iyi karşılandım. Takım arkadaşlarım, teknik ekip, yönetim ve taraftarlar harika. İlk maçımda Sivas’a karşı oynadım ve 5-1’lik bir galibiyet elde ettik. Bu da özgüvenimi bir kat daha artırdı. Umarım daha büyük işler başarırız. Süper Lig kaliteli ve mücadelesi yüksek bir lig. Burada çok tecrübeli oyuncular var. Kulüpler çok iyi statlara sahipler ve Türkiye’ye geldiğim için mutluyum.”

"Sumudica futbol tutkunu"

Seni buraya getiren hocan Sumudica hakkında neler düşünüyorsun?

“Sumudica elbette benim buraya gelmemdeki ana sebepti. Beni Antep’e çağırdı ve takımda ne kadar çok görmek istediğini net şekilde gösterdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana çok güveniyor. Genellikle hocamızın çılgın bir yapısı var ve onun futbola bakış şekli böyle. Her an futbolla yaşayan tutkusu çok yüksek bir teknik adam. Oyuncularından da bu şekilde olmalarını istiyor. O iyi futbol oynamamızı istiyor ve herkesin ondan çok memnun olduğundan eminim.”

"Varela çok yardımcı oldu"

Türkiye’ye gelmeden önce kimlerden bilgi aldın?

“Bana burayla ilgili bilgileri, daha önce hem Kayseri’de oynayan hem de Sumudica’nın hocalığını yaptığı Silvestre Varela verdi. Varela ile Portekiz’de de birlikte oynadım. Varela, Süper Lig’in iyi bir lig ve Sumudica’nın da oyuncularına büyük güven veren bir hoca olduğunu, oyuncusu için her şeyi yaptığını söyledi. Elbette ekonomik koşullar da Portekiz’e göre daha iyiydi. Aldığım karardan asla pişman değilim. Bu süreçte daha çok yine Süper Lig’de forma giyen arkadaşlarım Andre Castro ve Fredy ile görüşüyoruz, birbirimize destek olmaya çalışıyoruz.”

OYUNDA

TEMİZLİKTE

ÜTÜDE

YEMEKTE

İDMANDA