Antep’te tek gündem Alibec

Transferde gaza basan, son olarak Furkan Soyalp’e 3 yıllık imza attıran Güneydoğu ekibinde bir flaş hamle daha...Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya'da Astra Giurgiu forması giyen 29 yaşındaki golcü Denis Alibec'i takımda görmek istediğini açıkladı. Sumudica, "Romanya'dan gol kralı Denis Alibec var. Onu burada görmeyi çok isterim” açıklamasını yaptı. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlayan Gaziantep FK, Rumen ekibini ikna ederek transferi gerçekleştirmenin hesabını yapıyor. Kırmızı-Siyahlılar en az 3 takviye daha yapma planında.