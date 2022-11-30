Süper Lig 'de geride kalan 14 haftada özellikle forvet hattında sıkıntı yaşayan Gaziantep FK, bu bölge için harekete geçti. Teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda eksik olan bölgeleri doldurmak adına düğmeye basan Kırmızı- Siyahlılar’da belirlenen oyuncularla görüşmelere başlandı.





İki forvet, bir kanat, bir orta saha olmak üzere en az dört transfer yapmayı planlayan Güneydoğu ekibinde teknik direktör Erol Bulut’un öncelik verdiği isim ise belli oldu.

Kulübü onay verirse...

Gaziantep FK, 28yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Franck Boli’nin transferi için Ferencvaros ile tekrar temasa geçti.





Oyuncunun transferi için hem kulübüyle hem de menajeriyle temas kuran yönetim sezon başında da gündeme gelen ismi vakit kaybetmeden takıma kazandırmak istiyor.