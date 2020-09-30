Antalyaspor'un yeni transferi Naldo'dan flaş Beşiktaş itirafı geldi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Brezilyalı stoper, "Denizlispor galibiyeti önemliydi; kolay olmadı; ama biz çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefimiz maksimum puanı toplayarak sezon sonunda Avrupa Ligi'nde yer alabilecek dereceye elde etmek" dedi.

ANTALYASPOR'UN BİR PROJESİ VAR; BENİ ETKİLEDİ, ANTALYA'DA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM

Antalyaspor'a transfer öyküsünü de anlatan tecrübeli oyuncu, "Espanyol'la sözleşmem bitmişti. Ailemle nerede olmak istediğimiz ve kariyer planlamamla ilgili bir değerlendirme yaptık. Pek çok teklif vardı. Ama Antalyaspor'un teklifi bizi etkiledi. Başkan ile konuştuk. Bize bir proje sundular. Son derece mantıklı ve doğru içeriğe sahip bir proje... Bu projenin içerisinde yer almaya karar verdim. Doğru işlerin yapılacağına inandım ve anlaştık. İlk geldiğim günden itibaren hiç yabancılık hissetmedim. Antalyaspor büyük bir aile gibi ve ben de kendimi burada, tama olarak, evimde hissediyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ BENİ İSTEDİ, JOSEF DE SOUZA ARKADAŞIM, GREMIO'DA BİRLİKTE OYNADIK

Beşiktaş ve Başakşehir'in de kendisiyle ilgilendiğini belirten Naldo, "Doğru her iki kulüple de görüşmeler oldu. Beşiktaş temsilcim ile görüştü. Ama inanın neden anlaşma sağlanamadığını, tam olarak ne yaşandığını bilmiyorum. Daha önce söylediğim gibi Antalyaspor'da başkan bana çok önemli bir proje sundu. Ben de kulübün projesi içinde yer almak istedim. Antalyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'la anlayar Josef de Souza arkadaşım. Gremio takımında birlikte oynamıştık" şeklinde konuştu.