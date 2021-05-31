Antalyaspor'da sezon içinde başkan Ali Şafak Öztürk, görevinden ayrılmıştı. Kulübün başkanlığını 3 ay boyunca Mustafa Yılmaz yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan ve sezonu 14.sırada bitiren Antalyaspor'da mevcut başkan Yılmaz görevinden resmen ayrıldı.

Antalyaspor'da yeni başkan yapılan toplantının ardından avukat Aziz Çetin oldu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın görevden ayrılacağını açıklamasından sonra bugün bir toplantı yapmıştır. Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde gerçekleştirilen toplantıda Av. Aziz Çetin'in Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine, Mustafa Yılmaz'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sami Güral'ın getirilmesine, başkan vekilliği görevinin ikiye çıkarılmasına ve Asbaşkan Sabri Gülel'in Başkan Vekili olarak görev almasına, Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Karabulut'un Asbaşkanlığa getirilmesine karar verilmiştir."



