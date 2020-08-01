Süper Lig'i 45 puanla 9. sırada tamamlayan Antalyaspor'da bu puanın toplanmasına katkı veren futbolcular da belli oldu. Kırmızı-beyazlı takıma devre arasında dahil olan Adis Jahovic, 6 gol atarak takımının en çok gol kaydeden ismi oldu. 1 de asist yapan Makedon golcü, Süper Lig’deki gol krallığı yarışında da 3’üncü sırada yer aldı. Antalyaspor’da en çok gol atan isimler ise Sinan Gümüş (5), Gustavo Blanco Leschuk (4), Paul Mukairu (3), Ufuk Akyol (3), Fredy Ribeiro (3) ve Serdar Özkan (3) oldu. Podolski, Amilton ve Hakan Özmert ise 2’şer gol kaydetti.

Gole katkı verenler

Takımın en çok asist yapan isimleri ise Hakan Özmert ve Amilton Minervino oldu. İki futbolcu da 5’er kez gol pası verdi. Fredy Ribeiro 4 asistle bu iki takım arkadaşını takip ederken, Lukas Podolski, Doğukan Sinik ve Fedor Kudriashov 3’er asist yaptı. Gustavo Blanco ve Diego Angelo ise 2 asistle katkı verdi.

Skora 7 kez katkı veren isimler Adis Jahovic (6 gol, 1 asist), Hakan (2 gol, 5 asist), Amilton (2 gol, 5 asist), Fredy Ribeiro (3 gol, 4 asist) oldu. 5 gol, 1 asist yapan Sinan Gümüş ile 4 gol, 2 asist yapan Gustavo Blanco da skora direkt etki eden diğer futbolcular oldu.

İHA