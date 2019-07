Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un 2019-2020 sezonu kombine biletleri 150 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını devam eden Antalyaspor'da yönetim 2019-2020 sezonu kombine fiyatlarını belirledi. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada kombinelerin 150 lira ile 600 lira arasında değişen fiyatlara satışa başlandığı duyuruldu. Antalyaspor'un kombine bilet fiyatları şu şekilde:

"Batı üst A, B, C, D, E, F blok 350 lira, Batı alt A, G, B, F blok 400 lira, Batı alt C, D, E blok 600 lira, Doğu üst A, G, B, F 200 lira, Doğu üst C ,D ,E 300 lira, Doğu alt A, B, F, G 200 lira, Doğu alt C, E, D 300 lira, Kuzey üst, Kuzey alt, güney üst, güney alt tribün 150 lira."