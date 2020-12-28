Antalyaspor’un Hatayspor karşısında zorlu sınavı

Süper Lig’de inişli-çıkışlı performansını sürdüren Antalyaspor, ligin flaş ekibi Hatayspor ile karşılaşacak. Konuk ekibin kritik mücadele öncesinde eksik ya da sakat oyuncusu bulunmuyor. Kırmızı-Beyazlı ekipte ise Ufuk Akyol, Serdar Gürler sakat, Amilton ve Veysel Sarı sakat.

Antalyaspor – Hatayspor muhtemel 11’ler

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Ersan, Naldo, Kudryashov, Nuri, Ribeiro, Sam, Gökdeniz, Podolski, Jahovic

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Santos, Billong, Katranis, Aabid, Traore, Akintola, Ribeiro, Boupendza, Diouf