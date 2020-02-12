Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un genç futbolcularından Mevlüt Han Ekelik ile Adem Metin Türk, UEFA U16 Gelişim Turnuvası aday kadrosuna, Taha Osman Özmert ise U14 Milli Takımının Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosuna davet edildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un alt yapısında yer alan genç futbolcular, başarısıyla dikkati çekiyor. Kırmızı beyazlılarda Mevlüt Han Ekelik ve Adem Metin Türk, U16 Milli Takımının 24-29 Şubat tarihleri arasında Antalya'da katılacağı UEFA U16 Gelişim Turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Taha Osman Özmert ise U14 Milli Takımının 18-20 Şubat tarihlerinde İstanbul'da Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosuna çağrıldı. Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genç futbolcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadesi yer aldı.

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