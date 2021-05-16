Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT Tav Antalyaspor, ligin 40'ıncı haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybederek galibiyet özlemini 7 haftaya çıkardı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Kırmızı beyazlı ekip, bu yenilgiyle 40 hafta sonunda 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 yenilgi ile 43 puanla haftayı 15'inci sırada tamamladı. Akdeniz temsilcisi ligin 41'inci haftasını ise 'bay' geçecek.

GALİBİYET ÖZLEMİ 7 HAFTAYA ÇIKTI

Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendikten sonra oynadığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alarak galibiyet özlemini 7'nci haftaya taşıdı. Kırmızı beyazlı ekip, Ç. Rizespor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Göztepe ve Trabzonspor'a kaybederken, Fatih Karagümrük karşısında beraberlik elde etti.

BU SEZON SADECE 3 DEPLASMAN GALİBİYETİ

Fraport TAV Antalyaspor bu sezon deplasmanda oynadığı 20 maçta sadece 3 galibiyet aldı. Kırmızı beyazlı ekip, 3 galibiyetin yanı sıra 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile bu sezonki deplasman maçlarını tamamladı. Akrepler deplasmanda sadece Göztepe, Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etti. Antalyaspor, deplasmanda 19 puan toplarken, 17 gol atıp kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

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