Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 haftaya çıkardı. Kırmızı beyazlı takım son 2 deplasman maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor, sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı beyazlılar bu yenilgiyle 32 hafta sonunda 8 galibiyet, 15 beraberlik ve 8 yenilgi ile topladığı 39 puanla haftayı 12'nci sırada tamamladı.

DEPLASMANDA ÖZLEM 6 HAFTA OLDU

Ligin en az deplasman galibiyeti alan takımlarından olan Antalyaspor, MKE Ankaragücü karşısında da galip gelemedi. Kırmızı beyazlılar, 16 deplasman maçında 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti. Antalyaspor, bir başka başkent temsilcisi Gençlerbirliği karşısında aldığı 1-0 galibiyetin ardından oynadığı son 6 dış saha maçını kazanamadı. Fraport TAV Antalyaspor, Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe deplasmanlarında berabere kalırken, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü karşısında ise sahadan yenilgi ile ayrıldı.

DIŞ SAHADA EN AZ GOL ATAN 2 TAKIMDAN BİRİ

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile beraber deplasmanda en az gol atan takım konumunda. Kırmızı beyazlılar ile başkent temsilcisi 32 hafta sonunda dış sahada oynanan maçlarda rakiplerine sadece 11 gol atma başarısı elde etti. İki takımı 12 golle, geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir takip ediyor. Antalyaspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

1000 PUAN OLMADI

MKE Ankaragücü maçında puan alarak lig kariyerinde 1000 puan hedefine ulaşmak isteyen Fraport TAV Antalyaspor amacına ulaşamadı. Kırmızı beyazlılar ligde 24 sezonda 818, bu sezon da 31 maç oynarken, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 353 mağlubiyet yaşadı. Akdeniz ekibi bu mücadelelerde 999 puanın sahibi olmayı başardı. MKE Ankaragücü karşısında oynadığı mücadelede 1000 puana ulaşamayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 33'üncü haftasında sahasında oynayacağı DG Sivasspor maçında puan ya da puanlar alması halinde 1000 puan barajı hedefine ulaşmış olacak.

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