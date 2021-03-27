Unutulmaz bir sezon geçiren Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda da 21 yıl aradan sonra finale çıkma başarısı göstermişti. Aynı zamanda Kırmızı-Beyazlılar, ligdeki 13 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu bu sezon kırarken, yine ligde 1000. gole 28. haftada Fenerbahçe mücadelesinde ulaştı. Kırmızı-Beyazlılar, gelecek hafta ise yeni bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor. 4 Nisan'da Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak olan Ersun Yanal'ın öğrencileri, Başkent ekibi karşısında sahadan puansız ayrılmazsa lig tarihindeki 1000. puanını elde edecek. Ligde 24 sezonda 818, bu sezon da 30 maç oynayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 271 galibiyet, 225 beraberlik, 352 mağlubiyet yaşadı ve 999 puan topladı.

'Bir ilki başarmak istiyoruz'

Akdeniz ekibinin bu sezonki performansını değerlendiren başkan Mustafa Yılmaz, kulüp hakkında şunları söyledi: "1000. gol, en uzun yenilmezlik serisinden sonra 1000 puana ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kırmızı-Beyazlı camiada bu sezonu unutulmayacak başarılarla geride bırakmak istiyoruz. Finalde Beşiktaş'ı yenip Türkiye Kupası'nı da kazanarak tarihimizde bir ilki başarmak istiyoruz."