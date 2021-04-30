Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'u ligde Fredy ve Amilton sırtlıyor. İki oyuncu takımının attığı 38 golün 22'sine doğrudan etkide bulunurken, son 3 haftada toplamda 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayarak küme düşme potasının 6 puan üzerinde yer alan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 39'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Ligde son oynadığı maçta Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan kırmızı beyazlı takımı ligde Angolalı Fredy ve Brezilyalı Amilton sırtlıyor. İki oyuncu Antalyaspor'un rakip takımlara attığı 38 golün 22'sine doğrudan etki etti.

FREDY 7 GOL, 6 ASİST

Fraport TAV Antalyaspor'un 31 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu bu sezon takımıyla 30 maçta ter dökerken, 7 gol ve 6 asistlik performansla takımının en skorer oyuncusu oldu. Başarılı orta saha oyuncusu ligde 2534 dakika sahada kalırken, 362 dakika da bir gol atma başarısı yakaladı. Deneyimli '10' numara Fredy, Akdeniz ekibinin oynadığı son 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fredy, bu sezon 5 maçı sakatlığı, 2 maçı da sarı kart cezasından dolayı kaçırdı.

KUPADA YARI FİNAL GOLÜNÜ ATTI

Fredy, bu sezon Antalyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan 5 maçın tamamında forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Angolalı oyuncu, kırmızı beyazlıların çeyrek finalde DG Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldiği maçın tek golünü kaydederken, yarı finalde 2-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçında ise atılan ikinci golün asistini yaptı. Fredy, kupada 334 dakika takımı adına ter döktü.

AMİLTON 9 GOLE ETKİ ETTİ

Fraport TAV Antalyaspor'un 32 yaşındaki kanat oyuncusu Amilton ise bu sezon ligde atılan 38 golün 9'una direkt etki etti. Başarılı kanat oyuncusu ligde 4 gol, 5 asistlik performansıyla takımına büyük katkıda bulundu. Amilton, 33 Süper Lig maçında takımı adına 2637 dakika sahada kalırken, 659 dakika da bir gol atma başarısını yakaladı. Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton da takım arkadaşı Fredy gibi son 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik katı sağladı. Amilton, 3-2 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında 1 gol, 2-2 berabere sonuçlanan Fatih Karagümrük maçında ise 1 gol ve 1 asistlik etkide bulundu.

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