Antalyasporlu oyuncuların evden antrenman halleri

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, corona virüsü nedeniyle çalışmalarını online olarak evlerden yapıyor. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda oyuncuların idman görüntüleri ve detayları aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'e rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde takım bugün uzaktan da olsa bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

Farklı yerlerde bir araya geldiler

Futbolcular evlerinden aynı anda sisteme bağlanarak kulüp tarafından kendilerine ulaştırılan kondisyon aletleri ve ekipmanlarla birlikte çalışmaya katıldı. Antalya’da bulunan oyuncular evlerinden, Brezilya’da bulunan Charles, Antalya dışında olan Hakan (Sakarya), Eren (Bursa), Ferhat (Çanakkale), Yekta (İzmir) ve Veysel de (İstanbul) ikamet ettikleri yerden antrenmana dahil oldu.

Sistem devam edecek

Toplum sağlığı için ‘Evde kal’ kampanyası çerçevesinde antrenmanlarını online olarak sürdüren FTA Antalyaspor, saat 16.00’da aynı anda sisteme bağlanarak birlikte çalışma şansı buldu ve teknik ekip tarafından eş zamanlı olarak yakından takip edildi. Antalyaspor’da antrenmanların bir süre bu şekilde devam edeceği, liglerin başlama tarihi açıklanana ve corona virüsü tehdidi geçene kadar sistemin sürdürüleceği ifade edildi.