Antalyaspor'un, ABD'li golcüsü durdurulamıyor... Geçen sezon SönderjyskE'den kiralanan ve 15 gol, 2 asistle yıldızlaşarak dikkatleri üzerine çeken Haji Wright için devler devreye girmişti. Ancak Akdeniz ekibi, 24 yaşındaki forvet için girdiği transfer yarışını kazandı ve 1.88 milyon Euro bedelle başarılı oyuncunun bonservisini aldı.

Form grafiği inanılmaz

Geçen sezonun flaş ismi Wright da sezona yine bomba gibi başladı. Ümraniye ağlarına 1, Trabzonspor filelerine de 2 gol gönderen tecrübeli forvet, Gaziantep FK'yı da boş geçmedi. 30. dakikada sahneye çıkan yıldız oyuncu, 40'ta bir kez daha fileleri sarstı ve son 12. maçında 13. golünü kaydederek, inanılmaz bir form grafiği yakaladı.

Geçen sezondan bu yana art arda gollerini sıralamaya devam eden ABD'li forvet seride sadece Galatasaray filelerini boş geçerken, Trabzonspor'a 3, Hatay ile Gaziantep'e 2'şer ve Ümraniye, Kasımpaşa, Konya, Kayseri, Alanya ve Altay'a da 1'er gol kaydetti.

Trabzonspor çok istemişti...

Geçen sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Wright'ın ismi Trabzonspor ve Galatasaray'la anılmıştı. İki takım da SönderjyskE'yle görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Cim Bom sonrasında Haris Seferovic ve Dries Mertens transferlerini gerçekleştirirken, Bordo-Mavililer hâlâ golcü arayışında.