Antalyaspor'lu Haji Wright durdurulamıyor! Son 12 maç 13 gol...
Geçen sezonun flaş ismi olan ve devleri peşine takan Haji Wright yeni sezona da bomba gibi başladı. Ümraniye'ye 1, Trabzonspor ağlarına da 2 gol bırakan ABD'li oyuncu, Gaziantep FK karşısında da ilk yarıda 2 kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu böylece son 12 maçta 13 gol attı, herkesi kendine hayran bıraktı!
Antalyaspor'un, ABD'li golcüsü durdurulamıyor... Geçen sezon SönderjyskE'den kiralanan ve 15 gol, 2 asistle yıldızlaşarak dikkatleri üzerine çeken Haji Wright için devler devreye girmişti. Ancak Akdeniz ekibi, 24 yaşındaki forvet için girdiği transfer yarışını kazandı ve 1.88 milyon Euro bedelle başarılı oyuncunun bonservisini aldı.
Form grafiği inanılmaz
Geçen sezonun flaş ismi Wright da sezona yine bomba gibi başladı. Ümraniye ağlarına 1, Trabzonspor filelerine de 2 gol gönderen tecrübeli forvet, Gaziantep FK'yı da boş geçmedi. 30. dakikada sahneye çıkan yıldız oyuncu, 40'ta bir kez daha fileleri sarstı ve son 12. maçında 13. golünü kaydederek, inanılmaz bir form grafiği yakaladı.
İlgili Haberler
Geçen sezondan bu yana art arda gollerini sıralamaya devam eden ABD'li forvet seride sadece Galatasaray filelerini boş geçerken, Trabzonspor'a 3, Hatay ile Gaziantep'e 2'şer ve Ümraniye, Kasımpaşa, Konya, Kayseri, Alanya ve Altay'a da 1'er gol kaydetti.
Trabzonspor çok istemişti...
Geçen sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Wright'ın ismi Trabzonspor ve Galatasaray'la anılmıştı. İki takım da SönderjyskE'yle görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Cim Bom sonrasında Haris Seferovic ve Dries Mertens transferlerini gerçekleştirirken, Bordo-Mavililer hâlâ golcü arayışında.