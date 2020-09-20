Ligde 2020-21 sezonuna 3-1’lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Siyah-Beyazlılar, 2’de 2 ümidiyle çıktıkları Antalyaspor karşılaşmasında istediğini alamadı. Oyunun ilk yarısında öne geçmelerine rağmen skoru koruyamayan Kara Kartal, sahasından 1 puanla ayrıldı. Konuk ekip Antalya’ya zorlu deplasmandan puanla ayrılmasını sağlayan ise yeni transferi Gökdeniz Bayrakdar oldu. Antalyaspor’un Kocaelispor’dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, Süper Lig’deki ilk maçına 77. dakikada dahil oldu ve 85’te golünü attı. Genç futbolcu, golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

‘Mutluluk verici’

Karşılaşma sonrasında görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Gökdeniz, “Antalyaspor’a geldiğim ilk günden bu yana çok mutluyum. Kariyerimdeki ilk Süper Lig maçım, sonradan girip golü attım. Buradan böyle 1 puanla ayrılmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarıma ve Tamer hocama teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.







