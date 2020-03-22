Antalyasporlu futbolculardan 'evde kal' çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı Yekta Kurtuluş, "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Eren Albayrak, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye." paylaşımında bulundu. Orta saha oyuncusu Hakan Özmert ise "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.



