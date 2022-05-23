Antalyasporlu Ali Emre Gol Kralı oldu

Statü gereği son haftayı bay geçen Antalyaspor hentbol takımı, sezonu 22 maçta topladığı 23 puan ile 7. Sırada tamamlarken 25. Haftada oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçının ardından 207 gol ile gol krallığını önde götüren Ali Emre Babacan, son haftayı maç yapmadan geçirmiş olmasına rağmen gol krallığını koruyarak sezonu Ormanspor’lu Ramazan Döne’nin 9 gol önünde bitirdi ve gol kralı oldu.

Süper Lig Erkekler 2021-2022 sezonunda 200 gol barajını geçen tek sporcu olma başarısını da gösteren Antalyaspor’lu Ali Emre, Haziran ayının başında Bursa’da toplanacak A Milli Takım hazırlık kampına katılacak.

İHA